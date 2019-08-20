6縣市大雨特報！中南部防劇烈天氣

2019-08-20 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（20日）天氣持續不穩定，中南部有較為劇烈天氣現象，氣象局於嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣發布大雨特報。

氣象局表示，由於低壓帶中不排除有中尺度低壓在台灣西南方海域生成並接近台灣，使得中南部地區出現較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區白天降雨機率高，午後也有明顯的陣雨或雷雨，晚上之後南部仍有短時強降雨，而其他地區的降雨有機會減少。溫度方面，各地高溫約28到32度。

氣象局預估，週三（21日）低壓帶尚未完全遠離，太平洋高壓又未完全西伸，台灣附近水氣仍多，各地還是容易有局部短暫陣雨或雷雨。週四至下週一（22日至26日）太平洋高壓有持續西伸增強的趨勢，但台灣仍在高壓南緣，因此南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則轉為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

空氣品質方面，20日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖以「良好」等級為主，北部及竹苗空品區局部區域短時間可能達「普通」等級；馬祖及金門受中國沿海空氣污染物影響，為「普通」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 - 36 28 - 36 24 - 30 28 - 36

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