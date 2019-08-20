為母則強！白腹秧雞育雛遇大肥鼠 搏鬥畫面曝光

2019-08-20 06:08

〔記者楊心慧／台北報導〕鳥友最近在新店裕隆公園捕捉到鳥媽媽展現母愛的溫馨畫面！拍鳥俱樂部成員杜金龍在新店裕隆公園拍攝白腹秧雞育雛時，卻碰到大肥鼠來襲，白腹秧雞為保護孩子，努力與肥鼠搏鬥，試圖把大肥鼠趕走，展現為母則強的一面。

拍鳥俱樂部成員杜金龍表示，新店裕隆公園因生態多樣化，人與動物可近距離接觸，原本很怕人的白腹秧雞在此定居育雛，日前他拍攝到難得的畫面，原本他在拍攝白腹秧雞育雛，沒想到碰到大肥鼠出來逛大街，和白腹秧雞狹路相逢，只見白腹秧雞勇敢站出來對抗大肥鼠，一點都不害怕，將母愛發揮到極致，展現母親偉大的一面。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷指出，白腹秧雞從臉部脖子到胸部皆為白色，下腹部和尾下覆羽則為紅褐色，有長腳趾、短尾巴，嘴和腳皆為黃色，身體兩側則稍為扁平，此身體特徵使牠們容易穿越蘆葦和矮樹叢，公母鳥外型相似，但亞成鳥就較為灰褐色，雛鳥則為和其它秧雞科雛鳥一樣是黑色。

黃蜀婷解釋，白腹秧雞以嘴喙在泥巴、淺水灘中找尋食物或直接目視啄食，也在地上、低灌木和小樹叢裡找尋食物，主要吃昆蟲、小魚和種子，許多秧雞科鳥類習性是相當隱密的，但白腹秧雞則常大方出現，在清晨和黃昏時會發生「苦啊、苦啊」大叫聲，變得非常吵。

黃蜀婷說，白腹秧雞曾是台灣3種常見的秧雞之一，但近年來因農法改變，導致不少生物逐漸消失，也讓白腹秧雞沒有食物可尋。

黃蜀婷表示，這張照片看到養兒育女慈母心，是相當有溫度的畫面，希望透過照片、報導，讓民眾認識鳥，藉此了解生態保育的重要，帶給社會正能量。

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