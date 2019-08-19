澎湖比基尼派對大賽 沙灘男孩女孩秀好身材

2019-08-19 19:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「陽光、沙灘、比基尼」！今日在馬公嵵裡沙灘獲得印證，澎湖縣政府旅遊處推出的比基尼派對，今日熱鬧登場，由專業評審及民眾投票，選出澎湖在地男孩馬揚威、遠由日本跨海而來的早川小百合，擔任沙灘男孩及比基尼女孩。

今日在澎湖最美沙灘之一「嵵裡沙灘」舉辦的比基尼派對，請來多組活力四射的啦啦隊表演，還有宅男女神LamiGirls到場HIGH翻全場，超正辣模安妮擔任比基尼大賽評審。比賽分為比基尼女孩、海灘男孩等組別，更邀請3位可愛的陽光頑童演出，活動最後選出各組前3名作為澎湖最佳沙灘代言人以及民眾票選的人氣王，分別獲得主辦單位3萬元至5000元不等的獎金。

此次舉辦的海洋派對嘉年華系列活動「比基尼派對」，現場還邀請來自輔英、中華、輔仁、樹德等大專院校啦啦隊炒熱現場氣氛，知名的LamiGirls也一起到場表演，帶給大家一個不一樣的盛夏派對，讓大家感受到啦啦隊的青春洋溢!

今年澎湖海洋派對嘉年華從7月中旬至現在，已陸續舉辦了4大主題活動，接下來的2個主題活動「遊艇單身派對」以及「情定澎湖灣」將陸續登場。將在8/24、8/31、9/7舉辦三梯次的「遊艇單身派對」，希望在這個夏日可以為單身的男女們找到幸福，透過這次活動終結孤單。當天還請來知名DJ Queena帶領民眾進入電音的世界，開啟一場電音派對！

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