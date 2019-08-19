半年告發9442件！ 高雄田寮鹿埔路這支測速桿超會吸金

2019-08-19 16:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市田寮鹿埔路測速照相桿曾被民眾抱怨限速太低、頻頻有人因超速被開單搶錢，今年上半年又蟬連冠軍，成為全市最吸金「桿王」，狂拍9442張罰單，第2名由岡山北路267號，第3名在路竹復興路1133巷，警方提醒民眾經過這些路口減速慢行，別跟自己的荷包和安全過不去。

交通大隊統計，開單奪冠的「桿王」田寮鹿埔路照相測速桿，一至六月開單告發9442件，估計桿王吸金市讓市庫進帳1千100多萬元，第2名「桿后」位於岡山區岡山北路267號，拍下8749件超速違規；第3名測速桿在路竹區復興路1133巷口，也有6603件。

曾有多次多人反映，「桿王」道路寬廣且於下坡路段，行經該路段動輒時速7、80公里，破百車速也常見，卻僅限速50公里，自然「吸金」，許多車主被罰得哀嚎遍野，甚至擔心車輛行經該處，因被罰怕而急剎減速，也容易發生追撞意外，甚至曾有貨車撞斷「桿王」，當時曾傳因太吸金，才被人怒撞斷洩恨，要求考慮放寬速限。

警方透露，曾多次與公路總局、交通局會勘，曾轉達民眾要求放寬速限心聲，但因田寮「桿王」附近是連續彎道，且位於下坡地段，車速易過快且反應不及，險象環生致車禍頻傳，一旦放寬速限造成重大車禍，相關單位難以扛責，堅持維持速限50公里，超過時速60公里就會啟動拍照開罰。

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