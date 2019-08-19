屏東小黃瓜雨災產量剩不到2成 價漲1倍

2019-08-19 15:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕南部地區對流旺盛持續降雨，屏東縣長潘孟安今天趁雨隙勘災，由於長時間降雨作物缺乏光合作用，各類瓜果類蔬菜水傷、潰傷比例持續攀升，不僅滿地可見水傷木瓜、小黃瓜園也整片枯黃，里港農會果菜中心交貨量已減少2/3，小黃瓜每箱30斤的產地價格也從600元飆破千元。

「只能說慘兮兮！」里港鄉民代表陳榮隆說，小黃瓜園整片枯黃，代表根系已經受損，沒辦法防治也沒辦法收成，這波雨勢來臨前，每箱30台斤的小黃瓜產地價格約為600元，受到雨勢影響，產量剩下不到2成，現在已漲到一箱1千多元。

木瓜園同樣滿目瘡痍，內埔農友沈文彬說，現在剛好是木瓜果肉剛好要轉成熟的階段，雨一直下讓果肉受不了開始出現水傷、落果，損失已超過5成，地方農民雖然響應屏東縣政府力推的「木瓜保險」，但連續5日降雨達600毫米的出險門檻過高，這次連日降雨雖沒有達標，但已對農民造成嚴重損失，建議未來能斟酌調整，讓政策更貼近實況與需求。

潘孟安表示，這波雨勢讓屏東地區的洋香瓜、香瓜、木瓜、冬瓜、西瓜、小黃瓜等瓜果類幾乎全軍覆沒，葉菜類也造成損失，另外水果部分像是屏北的蜜棗，授粉也受大雨影響，今年結果率恐不佳，從集貨場也可以看見，目前交貨量已少了2/3，已要求農業處與各鄉鎮公所聯絡儘速勘認災情，並提報農委會列入天然災害救助，從優、從速、從簡協助農民降低損失。

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