高雄木瓜水傷現金救助 高市府加碼肥料補助

2019-08-19 15:07

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市接連豪大雨，農作物損失持續擴大，其中，木瓜嚴重水傷腐爛，木瓜農心血全泡湯，農委會今天日公告高市木瓜災況已達救助標準，市長韓國瑜上午趕赴旗山、杉林區勘災後，呼籲木瓜農趕快提出現金救助申請，同時表示高市府將協助肥料補助。

高市農業局指出，連續降雨農損日益擴大，至昨天日為止，雨災已造成全市401萬4000元農損，主要受害農作物為木瓜，損失金額254萬9000元，被害面積共94.5公頃，其次是香蕉，損失金額61萬6000元，被害面積15.2公頃，六龜區通報設施損失，農田埋沒5公頃、流失3公頃，損失700萬元，隨著天氣可能轉穩，陽光照射後，木瓜與果品的遲滯性災情將更明顯。

韓國瑜今天上午10點多前往旗山、杉林區木瓜產區勘災，農業局長吳芳銘簡報說，高市木瓜種植面積約258公頃，主要集中旗美區，有228.4公頃，其中美濃92.2公頃、六龜55.5公頃、杉林46公頃、旗山34.7公頃，因連續降雨造成木瓜水傷災情慘重，農業局和各地公所正加緊確認災損。

旗山木瓜農林棋錦說，5分地木瓜園種植上萬棵木瓜，最近採收下來的木瓜嚴重水傷腐爛，無法出貨，受損超過8成，這一季木瓜損失數十萬元，木瓜農朱文雄損失約4000斤直喊「心酸」，杉林區農會供銷部主任葉榮吉指出，杉林區約30公頃的木瓜園受損8成，如果運氣好，植株還能再長成，否則就要重種。

對於木瓜農歷經8到10個月的心血栽培，收獲之際卻面臨雨災，韓國瑜深表「捨不得」，他呼籲農民趕快向區公所提出現金救助申請，市府也會提供肥料補助。

吳芳銘提醒受災損失2成以上的木瓜農友，8月20日至29日持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會全力協助加速勘災和現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，可洽當地農會辦理申請。

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