高雄雨災農損逾千萬 全國最嚴重

2019-08-19

〔記者陳文嬋、蘇福男／高雄報導〕高雄市連日大雨下不停，傳出土石流、積淹水災情，也造成農業損失擴大，農損增至一千一百萬元，為全國最嚴重，主要受害作物為木瓜；另六龜區農田受損八公頃，山區那瑪夏區有民眾失蹤搜救中。至於市區鳳山中山東路則有公車疑因天雨路滑衝撞安全島，導致一名女乘客受傷送醫。

木瓜水傷 六龜農田受損八公頃

此外，農損也持續擴大，增至一千一百萬元，主要受害作物為木瓜水傷。另有六龜區農田埋沒五公頃、流失三公頃；農業局表示，連日豪雨勘災困難，週四將與專家組成災情確認小組，確認這波豪雨農損程度，呼籲農民主動向區公所通報。

那瑪夏男子失蹤一週 找不到人

那瑪夏區則有三十七歲李姓男子八月十二日晚上外出不知去向，失蹤至今一週音訊全無，親友於十六日報警協尋，警義消和部落族人在附近農路和工寮地毯式搜索，仍一無所獲；由於山區持續下起豪大雨，親友十分擔心其安危。目前轉往兩權平台及青山巷（東西）沿線搜尋，希望能有好消息。

災情頻傳 臉書社團批韓還在拚選舉

臉書社團「高雄好過日」質疑韓國瑜混水摸魚，被媒體披露早上蹺班在家，就算高雄發生災情，假日還是堅持要拚選舉，把市政丟給副市長和其他公務員，且自爆每天批十件公文，反被桃園市長鄭文燦每天批四、五十件公文打臉，所有 以前認為正常市長會做的事，已經完全被韓國瑜推翻。

新聞局表示，韓國瑜市長尊重分層負責、專業分工，透過團隊合作才能將效率發揮到最大。不同領導者本來有不同風格，大家共同的期待都是照顧市民，有心人士不須刻意比較，挑撥對立。

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