古蹟筱雲山莊前道路動工 「古蹟不退」中市挨轟

2019-08-19 15:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區大豐路四段-主2號15M都市計畫道路，今天動工！該道路開闢因涉及古蹟筱雲山莊日式建築及圍牆保存，造成道路東移，加上台中農田水利會水閘門遷移等問題，延宕10多年，但部分居民仍不滿意，今天到場痛批古蹟未退縮，是市府保護權貴；市府則強調，一切皆依法辦理。

神岡區大豐路四段-主2號15M都市計畫道路動土，台中市副市長楊瓊瓔、立委洪慈庸及市議員蕭隆澤、羅永珍、賴朝國、徐瑄灃等皆出席。

建設局長陳大田表示，大豐路四段-主2號15M都市計畫道路只有短短200公尺，路寬9至24公尺，因有水閘門，一側有古蹟，中間路寬僅5公尺，市府要兼顧古蹟維護、道路安全，又要徵收土地及協調台中農田水利會遷移水閘門，歷經10多年終於解決，水閘門將改為箱涵，道路雙向各單一車道，車道寬3.5公尺，總經費4705萬元，工期7個月，預計明年3月完工。

謝姓民眾則到場抗議，要求大豐路四段拓寬應依照原訂計畫，筱雲山莊的圍牆應退縮，否則東側民宅緊臨道路，十分危險，痛批市府是「暴力執政，只為權貴」。

神岡區三角里長江炳煌表示，大豐路拓寬規劃至今已20年，1999年因古蹟問題造成道路東移，並一再改變線路，這條路開通是地方需要的，但文化資產保護與地方建設相抵觸，要求文化局召開說明會，讓鄉親了解文化資產的法源依據，並質疑該路段路寬從9米至24米，未來開通恐有危險性。

大豐路四段開闢一波多折，2008年曾增加西側通道，但通車1週即接連發生車禍而封閉，目前僅東側道路供雙向通行，形成道路瓶頸。

文化局長張大春表示，筱雲山莊於1999年公告為古蹟，其中的日式選築南庭也於2008年公告為古蹟，另筱雲山莊圍牆因靠近古蹟，2012年經審議委員會討論不再退縮或變動，文化局一切皆依文化資產保存法辦理，該案居民也向監察院檢舉，文化局將持續與居民溝通。

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