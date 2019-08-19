展望會台東學童快閃秀才藝

2019-08-19 14:33

［記者王秀亭／台東報導］台灣世界展望會東區辦事處暑假期間為弱勢家庭兒童及青少年，開辦各式才藝學習教室，金崙、關山及成功中心學員透過快閃、東管處展演平台等大秀才藝，首度站上舞台跳舞的小婷說，跳舞給我自信，讓原本害怕與人互動的我勇敢面對人群。

展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，為鼓勵弱勢家庭學童發展潛能，透過「綜合才藝學習、育樂教室」方案活動，針對不同文化傳統、族群特色，結合地方資源，開辦歌謠、舞蹈與傳統技藝的學習，增進對自我與族群的認同，認識與體驗文化內涵，培育專業知識與技能。

考量偏鄉學童因地處偏遠，想學才藝卻有交通、經費上的困難，在愛心人士與企業支持下，在台東金崙、關山、成功中心分別開辦各種課程，3個中心的學童也在暑假結束前夕，以不同方式展現才藝。

關山中心以快閃方式，一路從池上火車站、米國學校、關山火車站及2626市集快閃舞蹈演出；成功中心選東部海岸國家風景管理處三仙台遊憩區的展演平台，學童輪番上陣表演烏克莉莉、舞蹈、爵士鼓等，繪畫班學員則是現場寫生，紀錄展演的精彩與熱鬧氣氛；金崙中心推出夏日藝起玩才藝成果發表會。

喜愛音樂的國中一年級生小恩表示，在吉他班學習彈奏技巧和指法，還有不同的曲調，認識到音樂的美妙之處，還要繼續努力學習。

蕭文榮指出，目前台東約有3500名兒童透過台灣世界展望會「資助兒童計畫」獲得愛心資助人的幫助，但宜花東地區仍有約500名貧困兒童，正在等待資助人的愛心關懷。

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