地震+豪雨 投83線20.5K邊坡崩塌300公尺

2019-08-19 14:36

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉萬豐村鄉道投83線20.5公里日前爆發嚴重土石流災情，經過連續3天開挖，目前勉強恢復單線通車，透過空拍驚見上方山壁出現長300公尺的大型崩塌地，疑日前地震土石鬆動又遭大雨沖刷而釀災，上方一處工寮也岌岌可危，由於現地十分陡峭，整治將是一大難題。

受偏強西南風影響，南投縣山區連日降雨，仁愛鄉多處道路傳災情，其中鄉道投83線20.5公里即在萬豐村新、舊部落之間，17日發生嚴重土石流災害，近百公尺路面遭土石泥流吞沒，交通中斷。

縣府開口契約廠商搶修，但土石不斷滑落至道路，只能持續開挖，昨晚降雨停歇，包商漏夜搶修，今天恢復單線通車，鄉長吳文忠再赴現場勘災，目前路況仍十分泥濘，擔心午後雷陣雨又會導致道路中斷，為維護居民安全，目前晚間10點至隔天早上6點雙向封閉進行搶修，預計1週內清除土石，讓交通儘速恢復正常。

該路段為何出現嚴重災害，今天放晴透過空拍，驚見道路上方山壁新增一處大崩塌地，可能日前地震使土石鬆動，又連續降雨沖刷，導致整片山壁崩塌，縣府工務處估計崩塌長度達300公尺，上方也有一處工寮岌岌可危，由於現場坡度陡峭，未來整治將是一大難題，至於土地權屬，公所表示還要進一步釐清。

鄉長吳文忠表示，由於這次崩塌及土石流災情十分嚴重，邊坡整治短期內恐難達成，清除路面土石只能治標，建議縣府能施設橋樑避災，否則一旦道路不通，萬豐往返法治武界部落將繞經埔里、霧社、親愛，路程恐將多出1個半至2個小時。

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