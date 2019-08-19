連走路也會摔傷！南投這條路惹民怨…

2019-08-19 12:29

〔記者謝介裕／南投報導〕又見路人摔傷意外﹗

南投縣竹山鎮1名70多歲的阿嬤，沿前山路打算到菜市場買菜途經三角圓環路段時，因路面凹凸不平而被絆倒，還好僅臉部、手腳些許擦傷，經送醫治療後，已無大礙，不過，卻也使得地方民眾不滿的情緒更加沸騰，希望公所及縣府能儘速改善路況，否則，日後若有重大傷亡事故發生，恐有衍生國賠之虞，不容等閒視之﹗

竹山鎮雲林里長李秋榜說，前山路是市區往來的要道，每天車水馬龍，但20年來未曾重鋪柏油封層，以致路面坑坑洞洞，有的還出現蜘蛛網狀般龜裂的痕跡，甚至連民眾走在路上都有跌倒的風險，更遑論機車騎士，平均每月發生的交通事故至少2起以上，因此，希望政府能儘速改善，以平息民怨。

竹山鎮長陳東睦指出，公所對地方民眾的心聲十分重視，也將前山路列入「路平專案」之中，不過，據營建署資料，竹山污水下水道的主幹管埋設工程，總共區分3標，目前仍在進行中，公所會與縣府、營建署保持密切聯繫，一旦確定前山路方面的工程已完工，便會順應民意展開路面改善工程。

此外，在公所積極爭取下，營建署也已同意依施工進度補助公所「路平專案」所須經費，目前已先核撥2000萬元經費，屆時，市區已開挖且完工的路段，便會在第一時間重新予以封層，讓路面恢復平坦，減少交通意外發生。

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