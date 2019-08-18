為社會祈福！ 千餘人新北市民廣場靜坐、冥想

2019-08-18 20:22

〔記者吳亮儀／新北報導〕社會紛紛亂亂，靜下心來更重要！財團法人賽斯基金會今天晚間在新北市市民廣場舉辦「全球一起來冥想‧把愛傳出去」靜坐冥想活動，現場近兩千名參與者即使冒著微微細雨，仍到場參加，以靜坐、冥想方式為台灣社會祈福。

「靜坐、冥想」已多次被證實有助身體免疫力增強、身心靈健康，而集結許多人集體冥想，更可能讓眾人的強大意念而改善社會氛圍。

賽斯教育基金會董事長、賽斯身心靈診所院長、身心科醫師許添盛說，很多國內外針對靜坐、冥想的研究都指出，靜坐期間人進入安靜閉目且放鬆的狀態時，腦袋會規律放出「α波」，處在「放鬆式的清醒狀態」，不但是學習的良機，也常被用作治療精神疾病如焦慮、緊張或不安等，更有研究顯示，長期靜坐冥想能增強人體免疫力，對抗疾病。

「許多人集體靜坐冥想，散發的意念更可能改變社會」許添盛說，很多年前紐約有辦過類似的冥想活動，為社會祈福，當月紐約的犯罪率竟下降很多，世界上越來越多城市也舉辦冥想活動，冥想期間，眾人的意念力量變了城市，包括減少犯罪率、暴力和傷亡人數。

許添盛說，最近台灣社會和世界局勢騷亂，因此舉辦「全球一起來冥想‧把愛傳出去」靜坐冥想活動，希望透過眾人集體的善的意念，擴大到台灣社會，別讓對立的政治撕裂台灣人的情感，不要在國內製造對立和敵人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法