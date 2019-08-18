不忌鬼月 近百年東港開基共善堂重建 潘孟安、周典論都來了

2019-08-18 12:29

〔記者葉永騫／東港報導〕農曆七月一般習俗動工、動土諸事不宜，但是東港開基共善堂選擇在今天舉行重建奉請神尊到臨時行館典禮，縣長潘孟安、縣議會議長周典論等人都到場參與，完全不忌諱鬼月習俗，共善堂主委吳順利表示，廟宇主祀邢府三千歲等神明，就是掌管陰間的刑事系統，七月反而是吉月。

有近百年歷史的東港開基共善堂主祀邢府三千歲，廟地在日治時期為東港的刑場，共善堂為東港七角頭中的頂中街角頭廟，設有什家將團，是東港宗教文化代表的廟宇之一，由於廟宇建築已經老舊且會漏水，因此決定在原址重建，今天舉行重建典禮，奉請神尊到臨時行館安座，縣長潘孟安、縣議會議長周典論、立委莊瑞雄、東港鎮長徐志雄等地方人士不畏風雨都到場參加，依序將神明奉請到臨時行館，場面莊嚴隆重。

潘孟安表示，共善堂是地方重要的宗教文化資產，是東港重要的廟宇之一，保存了傳統的家將等文化，深受地方信眾的支持。

共善堂主委吳順利說，農曆七月一般的習俗都是諸事不怡，但是邢府三千歲等神明就是掌管陰間事務，就如陽間的刑事系統，專管案件處理，因此神明才會指示在今天的吉日舉辦重建典禮，沒有任何忌諱。

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