醫大生入柬國種衛教觀念 改善偏鄉健康不平等

2019-08-18 00:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北醫學大學飛洋國際服務團深入柬埔寨偏鄉已5年，今年8月第10次造訪，在暹粒省、馬德望省持續服務，訪家戶用藥、改善小學用水問題，更幫當地校長、居民及馬戲團成員「練功」，傳遞健康飲食、公衛觀念、疾病傷痛處置以及預防運動傷害等，盼從這一代起種下正確觀念，助其延年益壽。

北醫大飛洋社團領隊老師郭曉靜表示，團隊過去曾在柬埔寨成功降低當地孩童的寄生蟲及頭蝨感染問題，今年暑假為第十次重返，展開多項計畫，包含與馬德望省的71所小學校長合作，工作坊形式教導公衛及反霸凌觀念，也與堪稱柬埔寨「太陽馬戲團」的法爾馬戲團（Phare Circus）成員上課，傳遞均衡飲食、預防運動傷害等，與透過當地牧師Chann集結偏鄉居民，面對面指導居家疾病傷痛處置。

北醫大醫學系大五生鄭閔中說，自己當初想當無國界醫生，但出國後才發現，開發中國家最需要的不是一次性的醫療行為，而是須解決當地沒水、沒營養甚至習慣不良等問題，造成的後續疾病，如何改善偏鄉人民的健康不平等，是國際服務的關鍵。

該團隊長楊天韻指出，當地偏鄉居民不見得識字，生病也鮮少求助，到當地進行「症狀處理手冊」教學，把感冒、發燒、中暑、腹瀉、嘔吐等症狀，透過簡易圖文，加上團員與居民面對面，比手畫腳的生動指導，傳遞給居民，種下疾病傷痛的緊急處置。

馬德望省偏鄉女居民Neum Duonng表示，自己以前生病都去藥局亂買藥，上完課後已知道，未來生病該如何處理；當地牧師Chann說，人民對疾病與公衛的教育確實比較少，透過與北醫大的合作，把居家常見的疾病處置讓居民了解，對其健康幫助非常多。

法爾馬戲團執行長林國民說，飛洋團隊帶來基礎知識，可補足柬國人在健康意識上的落差，舉例自己6年前曾有一名女表演者得癌症，採取的行動卻是「不斷睡覺」，拒絕醫療情況下直到情況嚴重才被同仁送醫，這波建立系統性的健康教育，能在表演者心中慢慢萌芽，未來也希望有機會將菁英的表演者送來台灣學習健康管理，將來回國成知識給予者，讓影響更加深遠。

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