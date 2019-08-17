獨家》登革熱、腸病毒肆虐 衛福部推新職業「公衛師」

2019-08-17 21:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣夏天登革熱、腸病毒肆虐，冬天是流感季，原因多和公共環境衛生有關；衛福部近期擬定「公共衛生師法草案」，訂定公衛師的應考資格、執業內容等，衛福部已將草案送到行政院審查。

我國目前沒有「公衛師」證照，而根據公衛師草案，公衛師執業內容，包括評價及鑑定社區健康危害因素及健康問題，例如空氣、水、噪音、廢棄物等環境汙染對社區民眾的健康影響，或是食物中毒鑑定、疫情病因鑑定、社區醫療保健資源評估、防疫網規劃、食品產業生產安全評估和管理等。

根據草案內容，未來「公衛師」應考資格需有國內外大學的公共衛生相關系所畢業，且需定期更新執照等規定，至於是否要並仿效「技師法」對業務有專業簽證權？草案則尚未規範。

「公衛師法」已討論多年，衛福部醫事司長石崇良說，目前已將法規草案送到行政院審查，並希望在立法院下個會期就送入審議。據統計，我國一年約有近千名公衛相關體系的畢業生，若新法上路，將都有資格報考。

台大公衛學院院長詹長權說，全民健保上路後，很多醫療體系和社區都需要公衛相關人才來做檢視，例如醫院要有好的醫療環境品質等；詹指出，美國自歐巴馬健保上路後，大學公衛系增加許多，學生也增加，市場上多了大量需求，台灣健保上路已久，更該快點跟上。

詹長權說，十多年前SARS風暴後的傳染病防治工作多靠基層的衛生人員，例如護理師等，人力常會吃緊、有時甚至還要動員軍隊支援，這不該是常態，也發生過幾次重大公衛事件，未來包括室內室外空汙診斷和改善等工作，這些都只有公衛體系在教，公衛師會很有市場。

石崇良說，公衛師是新一類的專業人員，並非醫事人員，它們的業務範圍也能和其它專業人員如環安衛管理師等有互補，它的執業方式也不以一處為限，可到各處接洽業務、成立事務所並接受委託，範圍和彈性更大。

許多國家都有公衛師制度，例如英國在2003年起推動公衛專業人力認證，歐洲公共衛生學院聯盟與學會等單位成立專責評鑑機構，確保與提升通過評鑑機構與學生的品質、競爭力。

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