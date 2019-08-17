出遊注意！西南風仍有影響 苗栗以南明晨防豪大雨

2019-08-17 18:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕中南部連日豪大雨將逐漸趨緩！中央氣象局表示，西南風正逐漸減弱，明天中南部在清晨至上午仍要防範豪大雨，其餘地區以午後雷陣雨為主。不過後天至大後天受低壓帶影響，全台天氣將轉為不穩定，可能都會下雨，要到下週三才會回復晴朗穩定。

隨西南風減緩，中南部雨勢已有減緩狀況，根據氣象局資料，今日零時至晚間6時，累積雨量最高的地方在台中大肚，超過194毫米，其他包括苗栗、南投也都有150毫米以上雨量，但整體來說已趨緩。

氣象局指出，今天起西南風已經有所減弱，明天還會持續減弱，整體降雨雖有緩和，不過由於仍然有些水氣，所以清晨到上午這段時間，在苗栗以南地區還是容易有短時強降雨及局部大雨發生的機會。

在其他地區的部分，氣象局表示，今天以午後雷陣雨天氣型態為主，不過區域會變大，從今天的近山區擴展到平地。溫度的話，以北部較熱，高溫大約在34至36度，中南部因降雨關係，高溫大約只有30至32度。

到了後天及大後天，天氣會略有改變，氣象局說，因為台灣位處低壓帶，下雨狀況可能會擴及到全台，天氣狀況較為不穩定，一整天都可能有陣雨，甚至有大雨發生的機率。到下週三之後天氣才會回穩，轉為夏季典型晴朗炎熱的天氣，不過中南部還是需要留意清晨到上午間可能會有降雨機會。

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