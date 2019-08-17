金山「焢窯樂一夏」 民眾揮汗體驗焢番薯

2019-08-17 18:20

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市政府今天下午在金山區玉爐路兩旁舉辦「焢窯樂一夏」體驗，新北市長侯友宜與民眾一同焢窯體驗田園生活，請大家到北海岸來趟「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。

侯友宜表示，新北甘藷之所以這麼好吃，主要是種植在緊鄰大屯山的北海岸，土質為肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就當地所種植的甘藷特別綿密細膩，甜度特別高，為了展現新北甘藷特色，產地活動前特別舉辦甘藷料理食神競賽，邀請美食家梁幼祥擔任專業評審，讓餐飲科系學生發揮料理創意。

侯友宜說，市府廣邀農友透過甘藷王競賽，促進新北市甘藷種植技術及品質產量升級。北海岸除了甘藷外，芋頭、茶葉、杜鵑花及萬里蟹等都是當地特產，金山溫泉及神秘海岸也都聞名全國，在暑假的尾聲之際，歡迎大家一起攜家帶眷到北海岸來焢窯、泡溫泉、逛老街、賞秘境。

今天的焢窯現場，還有闖關遊戲，最大獎為42吋液晶電視，今天由市長親自抽出幸運兒，是來自板橋的陳望振中獎；陳望振說，剛剛侯市長進入會場時，他就先握到侯友宜市長的手，沒想到就幸運中獎。

農業局表示，明日到金山「焢窯樂一夏」，除了可現場報名體驗焢窯，採買當地最新鮮的甘藷農產品外，還有泡泡足球、跳跳藷來寶及杜鵑花裝置藝術的網美打卡區等內容。

市府另外在8月22日至23日，於府中站「板農活力超市廣場」，8月24日至25日捷運善導寺站旁的「台北市希望廣場」，都能夠買到在地青農、農友生產最新鮮最對時的「新北健康三寶」甘藷，現場包含各式新鮮農產品，還有甘藷藷片等加工品美食，歡迎闔家光臨選購。活動詳情請至「金山區公所」臉書粉絲團及官網查詢。

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