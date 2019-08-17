全國120組國小、國高中自走車高手 齊聚台東一較高下

2019-08-17 20:06

［記者王秀亭／台東報導］來自全台120支隊伍、264名師生今起一連兩天齊聚台東，參與第二屆「PTW全國自走車大賽」，參賽隊伍要透過運用程式語言，控制自走車，並通過「迷宮」及「避障軌道」的計時考驗。

中華民國愛自造者學習協會（Program the World Association）去年與花蓮玉里國中舉辦第一屆PTW（Program the World）全國自走車大賽，大受好評，今年在成功大學教授蘇文鈺、龍華科技大學教授蘇景暉，連結教育部「智慧輪型機器人競賽」計畫，加上公益平臺文化基金會等民間資源下，第二屆移師台東均一實驗高中舉辦，參賽選手有四分之一為台東在地選手，而有五分之一參賽者曾參加去年在花蓮的首屆比賽。

比賽規劃「迷宮」及「避障軌道」兩項計時競賽，且區分為國小及國高中組，學生藉由動手組裝車體認識機械動力結構，並運用程式語言控制自走車的過程中理解原理，培養運算思維，並透過不同難度的任務設計，讓學生感受實體與虛擬的差異，再想方設法尋求創新的解決方案=.

蘇文鈺表示，為倡導「開源（open source）與分享」精神，比賽規則限定使用開源的軟、硬體，在比賽結束後，選手撰寫的程式會公布於官方網站，透過開源共享機制，不斷尋求突破與創新。

台東縣教育處長林政宏表示，縣府近年努力推動「做中學」的生活科技教育，今年在有限的國中師資上，招考7位具有跨專長的生活科技領域教師，同時向國家發展委員會花東地區永續發展基金提出智慧整合學習提升方案，就是要把生活科技落實到每個學習歷程裡。

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