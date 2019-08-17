「我的寶寶多一個手指！」 孕前環境、飲食、用藥都要謹慎

2019-08-17 17:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名媽媽在懷孕22週做高層次超音波檢查時，意外發現寶寶的大拇指側邊多出一節手指，十分擔心孩子的健康；經過醫師進一步的詳細檢查，確定寶寶應無染色體和基因的異常，其他器官也沒有問題，研判應無多指症候群問題，因此安撫媽媽於6月安心生產後，準備在小朋友1歲左右再適度接受手術處理。

東元綜合醫院婦產部產科主任吳瓊惠醫師指出，這名媽媽在懷孕22週時做高層次超音波檢查，通常照超音波時，寶寶的手腳會不斷的動，尤其大拇指和其他四根手指在超音波成像時，會處在不同平面，需要另一個角度才能偵測到，當下就發現胎兒的右手大拇指側邊多出一節手指。

一開始，父母很害怕寶寶的健康狀況，擔心有其他異常！

吳瓊惠向父母說明，根據文獻統計，平均每500名新生兒中就有一名多指畸形的機會。臨床上，多指症好發於拇指側，其中拇指側多指的發病率約占總數的90％以上，發生率男多於女，手多於腳，右手多於左手，拇指又多於小指；另外，10％的病患可能有雙手多指症的情形。

而這個寶寶也正好發生在較常見的右手拇指側，且明顯比正常的大拇指短小，只有兩節，其多出的指頭，日後在重建的功能、外觀和癒後等方面，都比較沒有問題。

此外，吳瓊惠說，媽媽接近高齡且為第二胎，在12週就曾主動要求做染色體檢測，檢查結果幾可確定無染色體和基因的異常。而在發現寶寶多指情況時，連帶也對其他器官做詳細掃瞄，結果都未發現其他問題。

在排除多指症候群的問題之後，媽媽終於得以安心生產，父母特地寫卡片感謝吳醫師的用心。而考量外觀可能造成心理負擔，也避免多指影響正常手指功能運作，吳瓊惠建議在小朋友1歲左右確定手指功能，再進行異常手指的切除手術。

吳瓊惠指出，目前醫學界對於造成先天性多指的病因，比較有共識的還是基因點的突變，所以常有家族遺傳史；至於外在的因素，例如媽媽在懷孕時期接觸到放射線或過多化學物質，或是使用A酸的保養品、使用一些賀爾蒙藥物（如RU-486），都有可能使胚胎生長發生變異。

因此，建議有懷孕計畫的女性，對於孕前工作環境、妊娠早期膳食與各種環境不良因素，藥物的使用，都應小心謹慎。

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