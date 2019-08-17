暑假不留白！職涯先探索 竹市成長營十八般才藝樣樣學

2019-08-17 16:06

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府每年暑假都會推出勞工子女暑假教育成長營，提供各種才藝課程和職涯探索課程供小朋友學習，今年有402名小朋友參與，孩子們今天也發表學習成果，不管是烏克麗麗的表演，還是麵包烘焙及美術學習，都豐富孩子們的暑假生活，學習十八般才藝技能。

新竹市副市長沈慧虹出席成果發表會，樂見小朋友在歡樂中學習、完訓，有個充實的暑假，且透過職涯探索的學習課程，讓孩子們了解未來的職業性向，讓暑假不留白。

其中光武國中升國三的張晉誠及國一的張可欣兄妹，參加今年首次開班、超夯的Arduino自走車程式設計班，兩人因喜歡DIY，看到親手設計組裝的自走車，可依設定道路行走，很有成就感，且參加活動，也可跟爸爸討論電路知識，讓兩人覺得今年的暑假很充實，不像過去暑假都睡很晚，白白浪費許多時間。

而三民國小升五年級的許維辰與許家禎兩人相揪參加小手作創意班，不僅可以開心畫畫，也學會利用不同元素創作，對他們在藝術領域的啟發很有幫助，也得到很多靈感，收穫滿滿。

此外，還包括桌球類、機器人及烏克麗麗等課程，都讓參加的孩子很有收獲，舊社國小升五年級的魏丞慶，參加跆拳防身術班，除可發洩體力，更學會如何保護自己，更讓他未來想當警察的夢想又往前邁一步。

市府勞工處表示，今年勞工子女暑假教育營隊的課程多元，從「動腦」的FUN桌遊、科學實驗，「動手」的熱舞、造型氣球到「創新創意」的Arduino自走車程式設計，樂高機器人班，兼顧職能啟發與育樂，也讓青少年在安全環境盡情學習，探索未來職業性向，暑假後更學會十八般才藝能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法