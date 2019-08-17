台中第二大路外型夜市今開幕 這些排隊小吃來插旗

2019-08-17 13:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大慶夜市籌備半年多，終於在今（17）晚要開幕了！是台中市第二大的路外型夜市，僅次於歷史悠久的旱溪夜市，而且靠近建國南路與東興路口，臨近文心路、中山附醫、大慶車站，交通位置非常好，經營團隊來與旱溪夜市合作，前3名小吃也來設攤，有豐原鳳梨冰、阿發現烤、一也豆乳雞、來牛客排等，超過2百攤好吃好玩好買，在大慶夜市就吃得到。

大慶夜市占地4千多坪，設攤超過250攤，業者說，這次除了前3名小吃來插旗，還有紐澳良雞排、將軍滷味、麻辣臭豆腐、小師弟滷味、日出紅茶等，都是熱門排隊小吃，相當熱鬧，每週三、六、日傍晚5點營業到凌晨1點，開幕當天打卡就送開市禮好運指環、甘醇醬油。

由於台中市路外型夜市愈來愈少，歷史悠久、人氣居高不下的文心夜市前幾年收攤改建大樓後，南屯、南區附近沒地方可以迺夜市，讓市民望穿秋水，現在鐵路高架、東興路開通，大慶夜市也將開幕，讓各界非常期待，臉書地方社群也討論熱烈，而這塊地曾是公墓地也被起底，業者還選在農曆7月開幕，都說是佩服業者勇氣。

不過業者也不怕人知道，表示這塊地早已清理乾淨，接手後也多次舉辦法會祈福，而且7月也是教孝月，這時候開幕很好，開夜市人氣很旺。

夜市開幕附近民眾很開心，不過附近社區也有人擔心夜市帶來噪音和衛生問題，甚至發送宣傳單抵制，向市議員鄭功進反映，他說，居民憂心周邊交通乏規劃，汽、機停車配套不足，遊客又帶來垃圾、噪音以及攤商的油煙等環境衛生問題「沒道理只想讓新來的攤販賺錢，卻讓舊有的住戶生活品質遭殃」，擔心最後還必須搬家。

鄭功進說，該地都市計畫為文教用地，但目前為私人用地，目前瞭解業者向市府申請夜市的社會回饋計畫為為低收入戶每週一天免租金、其餘天數租金減半；身心障礙者彩券銷售不收費；中元普度品捐贈，並以南區鄰里為主以敦親睦鄰。

鄭功進強調，希望大慶夜市管理委員會，能提出有感的回饋計畫，平常沒有營業的時間，也能提供部分場地、停車位，給周邊居民使用創造三贏，鄉親等到一場大型觀光夜市進駐，都十分期待，盼望業者能將旱溪夜市的成功經營經驗，移轉到南區大慶夜市，讓人潮帶來錢潮，帶動整體觀光，打造南區新亮點。

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