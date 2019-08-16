金門中秋博狀元餅將啟動 可在異地搶先體驗

2019-08-16 22:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，今年的中秋博狀元餅活動期間自8月31日至9月15日，縣府以「金好」為主題，推出「金好運」機場迎賓博餅趣、碼頭博餅趣、「金好禮」集章換好禮、「金好看」博餅小劇場、「金好康」店家博餅樂、後浦商圈博餅樂、「金好玩」鄉鎮博餅賽、「金好彩」團客博餅樂等「6大金好」，除持續規劃5鄉鎮賽、總兵署博餅小劇場、後浦商圈博餅體驗外，並在台灣本島及澎湖等6大機場舉辦博餅迎賓體驗。

此外，縣府還首推會是網美最愛的穿博餅劇古裝體驗，還有「超巨型」狀元拉霸機，只要到商家集滿戳章，就可以透過拉霸機換到好禮，至於拉霸機有多「巨型」？縣府觀光處表示「暫時保密」。

邁入第14個年頭的金門中秋博狀元餅活動，今天在古蹟「清金門鎮總兵署」舉行發布會，在縣府觀光處長丁健剛敲下大銅鑼後，由副縣長黃怡凱與金門縣旅行商業同業公會理事長林永標及各鄉鎮長等人，共同擲下第1骰，宣示今年中秋博狀元餅活動均已準備就緒。現場除了小朋友及旅行業者，還有一團「美國國會助理訪問團」也下場開心體驗博餅樂趣。

丁健剛說，今年活動最大的亮點，遊客只要持當天來金門機票，就能在台北松山機場、台中國際機場、高雄國際機場、嘉義航空站、台南航空站、澎湖馬公機場等處博餅1次，搶先在異地體驗博餅樂趣。

縣府為使旅客及在地鄉親更深刻了解博餅的由來，活動期間於晚上7時在總兵署演出博餅小劇場，看完小劇場遊客可參與著古裝、博餅等體驗。金門全島有近70家的博餅特約商店，包括一條根、麵線、鋼刀、貢糖、牛肉乾、咖啡店、餐飲店、免稅店等，遊客可在消費滿額後體驗博餅。

縣府表示，相傳「博狀元餅」是明代鄭成功的金門籍大將洪旭，為讓來自各地的官兵排解中秋節思鄉情緒，結合科舉制度的秀才、舉人、進士功名融合其中，進而衍生的博餅遊戲，是金門、廈門中秋期間盛行的民俗活動之一。

縣府表示，金門中秋博狀元餅活動在2011年公告登錄無形文化資產之民俗節慶活動、2012年入選交通部觀光局「台灣觀光年曆」，列為該局重點宣傳的國際行銷活動，歡迎全民一起感受金門魅力。相關活動訊息，可上金門觀光旅遊網https://kinmen.travel/ 查詢。

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