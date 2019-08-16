土地公國際民俗藝術節 邀日本阿波舞、馬來西亞手集團演出

2019-08-16 20:57

［記者謝武雄／桃園報導］2019土地公國際民俗藝術節將於9月7、8日於桃園區藝文廣場、大溪福仁宮登場，該藝術節前身為「桃園市土地公文化節」，在桃園區已有11年歷史，今年首度增加大溪場活動，9月7日上午在大溪福仁宮前廣場邀請日本德島阿波舞公演，融入大溪在地陣頭文化，帶給市民豐富多元祭典體驗。

桃園市文化基金會昨天在桃園市土地公文化館舉行啟動記者會，由副市長李憲明主持；李憲明提到，除了9月7、8日3場主場活動外，18日也邀請五洲桃興閣掌中劇團帶來全新的劇本「土地公救豬豬」，作為民藝節系列活動的起跑演出，上、下午在土地公文化館各有1場表演。

今年的土地公國際民俗藝術節更強調國際性的民俗藝術，9月7日當天有桃園市公移駕、安座大典，晚上則邀請日本德島已經有400多年歷史的阿波舞及在地團隊十鼓擊樂團、一心戲劇團演出平安戲。

9月8日除上午乞龜求壽桃、再生家具搶好康外，傍晚還有來自馬來西亞手集團、日本德島阿波舞、桃園市國樂團表演，當天也會舉辦2場阿波舞教室，由阿波舞振興協會的舞者親自教學，歡迎民眾一起來體驗阿波舞的魅力。

搭配土地公國際民俗藝術節，桃園市土地公文化館也舉辦了一系列的體驗課程與小旅行，詳情請上「桃園市土地公文化館」臉書專頁查詢。

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