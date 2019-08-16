週六中南部慎防大雨！各地午後雷陣雨 大台北上看36度

2019-08-16 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕明（17）日清晨中南部雨勢仍大，並持續降雨，但會慢慢減緩，其他地區則要留意午後雷陣雨；下週各地水氣多，降雨類型及分布有所改變，請民眾持續關注氣象資訊。

中央氣象局預報，明天清晨，「中南部」地區要留意大雨或豪雨的發生，「北部、東南部」也有局部短暫陣雨；過了清晨，「中南部」會持續降雨，其他地區大部分是多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，其中各地山區、北部地區午後可能發生局部大雨。

天氣風險公司指出，西南風稍微減弱後，中南部週末雨勢略為減少；由於台灣仍在低壓帶環流內，各地水氣仍多，因此北部下週容易有午後陣雨，中南部也有降雨機會。目前看來，未來5、6天沒有颱風侵襲的跡象。

溫度方面，持續降雨的南部地區高溫在30度左右，其他地方在32至35度之間，大台北地區仍可能出現36度高溫。不過因為濕度高，民眾外出可能會感到黏膩。

紫外線方面，中彰投、雲嘉南、高屏達橘色「高量級」，可在30分鐘內的曝曬下造成皮膚、眼睛的傷害；其他地區達紅色「過量級」，促成傷害的曝曬時間為20分鐘內。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，宜蘭、北北基桃、馬祖、金門為黃色「普通」等級，馬祖受中國沿岸污染物影響，短時間可能達「橘色提醒」等級，其他地區為綠色「良好」等級。環保署解釋，「竹苗以南」在迎風面，擴散條件較佳，加上發生降雨洗除作用的機率高，空品較好；「北部、宜蘭」在下風處，局部地區可能有污染物累積。

另外，氣象局也提醒，明天台中以北、東南部地區（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿海空曠地區易有較強陣風，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區易有長浪發生機率，其中，東北角海邊容易有突發性大浪，海邊活動請注意安全。

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