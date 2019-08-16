百貨來店禮給2小包試用品 民眾PO網怨：圖片是一整罐洗髮精

2019-08-16 18:46

〔記者張軒哲／台中報導〕贈品差很大？豐原太平洋百貨今日上午舉行日本展開幕式，吸引民眾參加。但有民眾在爆料公社指出，前百名排隊來店禮圖片是一整罐洗髮精，實際卻拿到2小包試用品，令人氣結。貼文引起網友議論，有人認為有標註現場實品為準，是自己要去排隊的。但也人認為，實品跟圖片差太多了。大平洋百貨指出，DM並未秀出贈品圖片，是兌換券用業者提供的照片，且有標註贈品以實際提供為主，圖片確實有疏忽，向消費者致歉。

太平洋百貨日本展有珍珠龍頭產自愛媛皮光潔亮的天成真珠、在日本享有領導地位的皮件山際皮革、還有高原木材使用建造法隆寺等級檜木原料製作的檜木枕，另有日式陶藝品、美顏神器等，美食有日本烤魷魚、蕨餅、鬆餅之外，還能吃到供奉給天皇的超級美食福井御食國的若廣烤鯖魚壽司！

豐原今日上午大雨滂沱，不少民眾冒著雨勢前往排隊領贈品兌換券。有張姓民眾在爆料公社貼文指出，兌換券圖片是一整罐日本洗髮精，但每人實際領到卻是洗髮跟潤髮各1包試用包，實在差很大，當場就有人抱怨。

豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，日本展DM的來店日本限定禮並未秀出圖片跟禮物樣式，並非利用圖片騙民眾過來參展，是給排隊民眾的兌換券圖片疏失，因為業者沒有試用包圖片，提供一整罐洗髮精圖片，而且有標註如有誤植以現場實品跟價格為準。

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