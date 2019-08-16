不敵豪雨加地震 員林百年榕樹倒了

2019-08-16 18:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地區連日豪雨不斷，今天清晨5點多還發生4級地震，彰化縣員林市廣天宮一棵百年榕樹竟然連根拔起倒塌，壓毀圍牆。廟方人員指出，昨日數波強降雨，造成土石鬆軟，加上強風侵襲，百年樹木也抵擋不了，應聲而倒。

百果山廣天宮有3棵百年榕樹，20多年前因鄰近鄉鎮道路拓寬，移植廣天宮，在廟方悉心照料下，長年綠意盎然，信徒參拜後喜愛坐在綠蔭下乘涼，但昨日入夜後強陣雨不斷，不少地方傳出災情，廟方人員今早巡，發現一棵榕樹倒塌，半截樹幹壓在圍牆上，岌岌可危。員林市長游振雄一早在市民代表張徽澤、黃瓊誼等人陪同下到場會勘。

市民代表也是廣天宮常務監視張徽澤表示，為照料這3棵百年老榕，每年颱風季前都會先修枝，以免遭吹倒，這棵倒塌榕樹近日被發現根系有腐敗現象，正準備找樹專家治療，未料卻不敵氣候先倒塌，他質疑可能是深夜豪雨，凌晨5點又發生4級地震，造成土石鬆軟，加上種樹地方位在兩側建築物風口處，強風豪雨與地震夾擊下，大樹根系抓不住，轟然倒下。

游振雄說，廣天宮百年榕樹是很多信徒的回憶，這棵榕樹高達3層樓，3個成人才能合抱，相當巨大，意外倒塌相當可惜，幸好當時樹下無人，未造成事故，由於榕樹根部幾乎斷裂無存，恐難以救活，已請清潔隊員與廟方人員商量後續處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法