江家三姐妹捐九人座無障礙接送車 延續往生父母大愛

2019-08-16 17:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕「江雪白、江月白、江秀玲」三姐妹感念已往生的父親江金祐、母親江陳寶鳳生前照顧基隆市玉田里里內弱勢不遺餘力，三姐妹決定捐贈價值180幾萬的「長照交通接送九人座無障礙」專車1輛，提供基隆市長照交通接送特約單位使用，讓父母親的大愛繼續在人間延續。

捐贈者「江雪白、江月白、江秀玲」三姐妹，大姐與小妹定居台北，二妹定居美國，雖然目前皆已不住在基隆，但因其父親江金祐曾任基隆市仁愛區玉田里里長，任內照顧里民、關懷弱勢不遺餘力，雖於1977年往生，其母江陳寶鳳女士已於2012年離世，但父母親的義行已深刻在3姐妹的心中，即便時隔多年，亦不忘當年父母親對社會福利的付出及對里民的關愛，毅然決定捐贈9人座接送車紀念父母大愛的精神。

江月白說，她這次暑假期間從美國返台，三姐妹本來想以父母親名義捐贈救護車，不料被婉拒，當時她很焦急，在心中默念「媽媽請你幫我完成我們三姐妹想做善事的心願，沒想到兩天內，冥冥之中有個聲音，引導他們到基隆市政府」。

江月白說，她到社會處詢問，立刻做了捐贈長照接送車的決定，很順利的兩週內完成，趕在她17日返回美國前，三姐妹連袂出席，完成以父母之名捐車做公益的心願；她說，看到噴著父母親大名的接送車，即將在基隆市大街小巷穿梭，接送需要長照服務的市民，延續父母親照顧弱勢的大愛，她們三姐妹都很感動，自己強忍激動的情緒，眼淚仍在眼眶打轉。

基隆市社會處長吳挺鋒代表市府接下九人座無障礙接送車，也致贈三姐妹感謝狀，謝謝她們願意拋磚引玉，讓基隆長照能夠更順利;吳挺鋒說，九人座無障礙接送車捐贈，今年期貨交易所有捐贈一輛給社會處，江家三姐妹捐贈的是第二輛，歡迎大家共襄盛舉。

吳挺鋒表示，截至2019年6月底止，基市人口數為36萬9475人，其中，老人人口59481人，占全市人口16.1%，每年成長率約為5.5%，依據長照司推估，基隆的失能人口數約為13021人，佔總人口3.5%。已進入「高齡社會」。

同期比較基隆市長照交通接送服務上半年的使用人數，由2018年的443人成長到2019年的939人，成長率112%；服務趟次亦從2546趟成長至4892趟，成長率92.14%。

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