倪安東、劉廷芳重現經典百老匯劇 新北市音樂劇節9月登場

2019-08-16 17:36

〔記者周湘芸／新北報導〕「新北市音樂劇節」9月27日至明年1月將在新北市藝文中心輪番登場，其中包含爵士音樂劇《第十二夜》、台美合作搖滾音樂劇《tick, tick...BOOM！》等全新表演，另外也將透過「新世代音樂劇表演人才培訓工作坊」、「台灣音樂劇面面觀論壇」給予30位16至25歲的年輕演員演出機會。

文化局表示，新北市音樂劇節自2016年辦理迄今已邁入第3屆，今年與在地團隊「台南人劇團」合作，由劇團藝術總監呂柏伸擔任總策展人。呂柏伸指出，台灣因人才培育、藝術場館和觀眾興趣培養缺乏等因素，使音樂劇產業無法如南韓、美國般蓬勃發展，希望能藉由多元活動讓更多人喜愛上音樂劇。

新北市音樂劇9月率先登場的是改編自莎士比亞的《第十二夜》，由演員凱爾、周定緯、劉廷芳、買黛兒‧丹希羅倫等出演，哈管幫樂團負責現場演奏。10月由新北市與美國知名導演Darren R. Cohen合作的《tick, tick...BOOM！》接力展開，由百老匯演員Matthew Bauman和演員倪安東、劉廷芳共同演出。11月也將邀請「躍演」劇團演出《DAYLIGHT》、十二月則有「愛樂劇工廠」及「再一次拒絕長大」劇團帶來的音樂劇節目。

此外，文化局指出，今年打造「新世代音樂劇表演人才培訓工作坊」、「台灣音樂劇面面觀論壇」等活動，將在8月27日為30位歷經兩個月培訓的年輕演員舉辦show case，並在8月31日舉辦3場論壇，透過對話和學習開啟深度交流，活動詳情可至文化局官網查詢。

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