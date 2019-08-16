更新災害應變中心設備 鄭文燦：全面保障民眾安全

2019-08-16 17:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府斥資2454萬元，更新災害應變中心與消防局救災救護指揮中心的軟硬體設備，市長鄭文燦上午前往視察並接受嘉里大榮物流股份有限公司捐贈消防人命救援器材，他強調，市府不斷加強救災、防災能量，就是希望能全面保障民眾生命財產的安全。

位於消防局6樓的桃園市災害應變中心，更新了4K電視牆系統，由32台55吋LED面板組成，可同時顯示水情資訊、災害統計等44組的災情影像或防救災資訊等，至於擴增為96席，足以容納市府各局處與軍方、事業單位代表進駐。

消防局救災救護指揮中心原有18席指揮派遣席位，更新後提升為33席，增幅高達8成3，未來將能更有效加速消化報案電話，鄭文燦說，未來遇災時，災害應變中心可透過清晰的連線影像，掌握各地災情，將有助於市府各單位橫向、縱向聯繫。至於加速消化報案電話，將能提高救護的即時性、有效性，讓119報案服務更有效率。

另外，嘉里大榮物流股份有限公司捐贈「人命救援器材」一批給消防局，包括高壓頂舉氣袋、支撐墊塊、多功能電動破壞剪2組等，其中高壓頂舉氣袋可頂舉重達35噸的大型車輛，將成為消防隊員救災的重要設備之一。

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