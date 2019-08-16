走過八八風災10年 阿禮小米祭展現重建成果

2019-08-16 16:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕莫拉克風災已過10年，屏東縣霧台鄉阿禮部落魯凱族人今天（16日）上午9點至下午5點，在長治百合園區永久屋基地，舉辦傳統小米祭，並以部落市集呈現重建成果。

阿禮部落在風災隔年，就與屏東科技大學社區林業團隊合作，推動生態旅遊、循環經濟與林下經濟，屏科大團隊除了陪伴留居阿禮部落的族人展開山林巡護、監測行動，發展災後調適性生態旅遊服務，並與長治百合園區族人共組「阿禮風古謠樂團」，透過音樂拉近原鄉與遷居族人間的關係。

今年是災後10年的小米祭，族人以傳統儀式祈福感恩，週邊的部落市集主題訂為「分享」，除了阿禮族人，也邀請三地門鄉德文部落、霧台鄉谷川、霧台等部落族人共同設攤，分享各部落在文化傳承及產業創新的努力。

屏科大團隊也發表來自原鄉森林限定產品，包括森林百花蜜、大武鮮菇湯與段木香菇XO醬等成果，讓部落青年與居住外地族人了解原鄉部落資源價值，以促進魯凱農產與工藝文化交流。

屏科大表示，2018年屏科大協助發展林下經濟，阿禮部落扮演領頭羊角色，已經設立3處部落養蜂場、50箱蜂箱與2處金線連栽培區，成為霧台鄉林下經濟示範區。同時也帶動佳暮村、吉露村、霧台村的霧台與谷川部落各建立1處蜂場。現在已經有25名族人學習養蜂，培養這項在部落森林裡可以創造經濟的新技能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法