台南北門遊客中心彩繪牆微整型換新妝 趕快來拍照

2019-08-16 15:10

〔記者楊金城／台南報導〕台南市熱門旅遊打卡景點北門遊客中心的彩繪牆微整型，上新妝完成，遊客趕快就定位找喜歡的星座、愛情樹馬賽克拼貼拍照囉。

北門遊客中心館外牆面色彩繽紛的浪漫壁畫，由雲嘉南濱海國家風景區管理處在104年完工，深受大家喜愛，常可見大批遊客到訪互動拍照。

然而幾年光景過去，北門遊客中心的牆面彩繪因風吹日曬雨淋，漸漸褪色斑駁影響美觀，雲管處自今年6月即雇工著手「微整」，依牆面原圖樣重新粉刷，引起遊客好奇，原訂9月完工，提早在8月全面完工上新妝。

彩繪牆圖樣有大時鐘、夏日海灘、熱氣球、12星座等，還有馬賽克拼貼而成的愛心樹，雲管處處長徐振能說，彩繪牆非常適合情侶、全家福、閨蜜朋友們在愛心樹前合影，見證彼此之間的好感情。

北門遊客中心前身為台鹽洗滌鹽工廠建築群的倉庫，10年前改建為遊客中心，外觀保留原先工廠的山牆斜屋頂設計，除了館外有色彩繽紛的彩繪牆可以拍照打卡，館內也有全世界第4大的抹香鯨骨骼標本及大小朋友都喜愛的互動式體驗設施，能結合周邊景點，體驗在地的鹽田人文、感受北門婚紗美地的浪漫氛圍。

雲管處目前還加碼推出「北門冰一夏」活動到8月31日止，每日來到北門遊客中心，每位遊客即可免費獲得1支冰棒，每日限量100支送完為止。

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