澎湖海上花火節增碳惹議 各界研議替代方案

2019-08-16 14:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節燦爛升空10餘年，已發展成為澎湖著名觀光品牌，今年更讓觀光客人數顯著成長，但伴隨而來的增碳疑慮，也逐漸在坊間發酵，出現停辦異聲，因此澎湖各界積極研議替代方案，今年陸續推出無人機、燈光節表演。

今年重新回鍋執掌縣政的縣長賴峰偉，澎湖國際海上花火節就是其首任縣長時創設，多年來雖然成功吸客，成為澎湖最具代表性的觀光品牌，但因花火施放伴隨大量濃煙，同時又在觀音亭海邊施放，常常出現大批海漂垃圾，對於積極發展低碳模範島的澎湖而言，無疑是一大諷刺，因此議會傳出停辦1年的說法。

由於花火節已是知名觀光品牌，貿然停辦恐將嚴重打擊觀光商家，因此澎湖縣政府與澎湖國家風景區管理處，積極研議替代方案，希望以雙軌並行方式，找出符合環保又能成功吸睛的替代方案，今年澎湖縣政府首度引進無人機表演，大獲各界好評，但因無人機受限於天候及風速影響甚鉅，短期之內要無縫接軌可能還需要技術性克服。

至於澎管處明晚推出澎湖瘋秋冬-國際燈光節活動，將隆重在觀音亭園區登場，昨晚先行試點燈，讓民驚艷不已，各大主題燈區都吸引不少民眾，是否能成功替代花火節有待進一步觀察，但澎管處希望能在創造澎湖另一支觀光品牌，延續澎湖國際海上花火節的觀光熱潮，吸引遊客抵澎旅遊。

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