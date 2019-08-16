大雨下不停 南投仁愛山區坍方落石、交通受阻

2019-08-16 09:31

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣昨夜至今晨雨勢不斷，仁愛鄉道路又傳災情，鄉道89線力行產業道路多處坍方落石，交通受阻，車輛必須改道，台14線88至89K廬山部落、台14甲線5.4K路段五里坡路段也有零星落石，單線管制通車，公路總局埔里工務段也加派機具搶修，連日降雨，讓山區居民生活大不便。

持續受偏強西南風影響，南投縣昨天至今天清晨大雨不下停，中央氣象局也列豪雨警戒範圍，原本受災的道路尚未完全修復，新的災害又報到，鄉道投89線力行產業道路15K土石流，交通中斷，必須改道慈峰產業道路接台14甲線翠峰，發祥3號橋頭昨晚有大樹倒伏擋道，同樣雙向交通中斷，均已通報縣府開口契約包商搶修。

省道方面，台14線88至89K往廬山部落路段有零星落石，以及先前嚴重崩塌的台14甲線5.4K五里坡路段坍方，公路總局埔里工務段加派機具清除，目前單線管制通行。

埔里工務段表示，最近受颱風豪雨影響，造成台14線75.2K人止關及台14甲線5.4K五里坡路段上邊坡坍方，雖然經過搶通，但崩坍坡面裸露極不穩定，隨時會發生坍方，影響人車安全，已規劃即日起至8月21日進行邊坡刷坡作業，考量2條道路都是觀光與居民民生通行要道，管制施工時間將縮短，採每施工20分鐘放行10分鐘方式，提醒民眾配合現場管制人員指揮行車，勿貪快搶道，以免發生危險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法