台中公車運量半年減45萬人次 議員轟：只會彩繪公車

2019-08-16 09:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市公車運量半年來節節衰退！民進黨議員江肇國指今年1月份1117萬人次，下跌到6月份的1072萬人次，減少超過45萬人次，抨擊市長盧秀燕選前提出「交通任意門」政見，但公車雙十吃到飽今年確定跳票，市府不改善服務品質，提高民眾搭乘意願，難道彩繪公車、請民眾打卡，就能提升運量。

江肇國指出，調閱資料發現台中市公車運量今年明顯衰退，與去年同期相較，更已連4月下滑，衰退幅度還越來越大，今年起公車運量不增反減，從1月份的1117萬人次，下跌到6月份的1072萬人次，減少超過45萬人次。而與去年相較，除二月因基期較低，未見衰退外，上半年幾乎每個月都是負成長，而且4到6月的衰退幅度更是逐月擴大。

江肇國表示，盧市長選前提出「交通任意門」政見，說要提升民眾搭乘大眾交通工具的意願，並且等運量增加，還要興建更多條捷運，可惜現在只看到市府在大力宣傳彩繪公車，想把公車變成打卡熱點。江肇國認為，彩繪公車對民眾來說的確是個歡樂的小確幸，但能帶來多少實質的運量實在令人懷疑。市府不要再劃錯重點，應趕快認清問題，擬出務實的交通政策，才是當務之急。

江肇國也說，台中市公車公車免費政策施行近8年，搭乘人次有明顯提升。林佳龍前市長將免費里程加碼至10公里，更將公車開進谷關，滿足當地民眾的需求，成功讓搭乘率超過6％，年運量超過1.36億人次，但今年開始公車運量卻不增反減，已減少超過45萬人次，4到6月的搭乘衰退幅度更是逐月擴大。

江肇國批評，僅在彩繪公車上作文章，或是iBike新增了一站就急著花大錢買廣告，江肇國質疑，難道邀請民眾拍照打卡就能提升公車運量嗎？公車運量連月下滑，市府如果還不能正視問題，提不出有效對策，只會花錢做宣傳，那實在不懂交通局還留著幹嘛，是不是乾脆併入新聞局算了。

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