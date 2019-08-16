垃圾清運App有詭？半夜「少女」3度叫人起床丟垃圾

2019-08-16 08:43

［記者黃明堂／台東報導］垃圾清運App有鬼？台東市民昨夜到今天清晨被市公所建置的「清運e點通」3度叫起床丟垃圾，正逢鬼月，不只擾人清夢，也讓人感到毛毛的。

台東市公所與中華電信合作，去年裝置「GPS衛星定位系統提供車訊服務」，市民手機下載「清運ｅ點通」，即可接到垃圾車抵達預告時間，通知音效是垃圾車常用的「少女的祈禱」音樂。

一位市民說，午夜零點7分，正在睡夢中，結果手機響起「少女的祈禱」，心想怎麼可能大半夜收垃圾，不予理會；到清晨5點25分，接連2度響起「少女的祈禱」，根本是自以為鬧鐘，要叫人起床！

這位市民說，最近「清運e點通」特別不安分，有時候半小時前就響鈴預告垃圾車要來了，有時候又在垃圾走掉1個多小時才響鈴，根本是來「亂」的。

也有市民反映，這套App並不是這個鬼月才亂來，之前就常有預告不確實的情況，讓人不可盡信，幸好，今年垃圾車的準點率還算高，每天抵達的時間誤差不會太大，所以不靠App，反而更能掌握丟垃圾的時間。

也有市民反映，「清運e點通」的介面很不親民，一般市民根本摸不著頭緒，在App內建的眾多路線裡，找不到自家垃圾車路線，因為都是車牌號碼，誰會記得垃圾車的車號？而且有不容易在任意地方拿手機搜尋附近的垃圾車。

台東市公所清潔隊長張燕堂表示，App平常都很準時，今天應該是「特別狀況」，為什麼會發生這樣情形，還要跟中華電信查查看。

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