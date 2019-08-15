麻豆文旦柚四代農產加工 光彩台灣農業

2019-08-15 18:47

〔記者楊金城／台南報導〕台南「蔴鑽農坊」四代傳承致力研發文旦加工品，把麻豆文旦、白柚、下營黑豆等農產加工品行銷到新加坡、美、馬來西亞、香港等7個國家、地區，堪稱是在地農業精緻化的代表。

古早味的柚子蔘是麻豆知名的文旦加工品，就是蔴鑽農坊的產品之一，經營蔴鑽農坊的許益堂，承接自祖父、父親的手藝，如今又加上兒子許適安的創意包裝、新產品研發，經營品牌有聲有色。

許適安說，「光彩台灣的農業」是蔴鑽農坊的經營理念，把台灣精緻化的農產加工品行銷到外國，提升農民的收益，讓台灣農業被世界看見。

蔴鑽農坊最近就以每台斤15元高價收購麻豆、下營大果文旦進行加工，比農糧署收購價高了5元。下營區長姜家彬說，蔴鑽農坊收購下營區西連里的大果文旦，照顧當地的柚農，也常回饋捐贈物資關懷當地社區長輩。

許益堂的父親許江海，早年在麻豆區擔任里長，經營江海食品行，專營柚子蔘等文旦加工品的製作販售，許益堂承接事業後在15年前成立蔴鑽農坊，除了柚子蔘、陳年老柚茶外，也開發出黑豆茶、牛蒡茶、糙米茶、黑琵茶系列等農特產品。

許益堂說，選用的原料都是台南麻豆、下營、佳里、將軍等在地友善耕作的農產品，希望替農業的發展，奉獻一份心力。

許適安則發揮年輕人的創意，將產品新包裝，像文創鐵罐裝的陳年柚子蔘包裝上印有台南孔廟、赤崁樓和安平古堡知名景點，相當討喜。

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