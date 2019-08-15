遊客必拍「淡水禮拜堂」印上郵票 教會設「臨時郵局」同樂

2019-08-15 17:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕中華郵政今年發行「台灣教堂郵票（108年版）」1套4枚，取景淡水禮拜堂（淡水基督長老教會）、太平境馬雅各紀念教會、基督教懷恩堂及台南聖教會等特色教堂，8月17日下午2時至5時更在「淡水禮拜堂」門口成立臨時郵局，推廣「台灣教堂郵票（108年版）」、「輕描淡寫馬偕巡禮客製化郵票」兩組郵票，更可蓋首日封紀念戳、淡水禮拜堂風景戳留念。

淡水基督長老教會牧師鄭浚豪說，淡水教會禮拜堂是馬偕牧師來台建立的第一間教會，今年獲選為台灣郵票，歡迎會友邀請親朋好友、介紹集郵愛好者參加，共同見證在地古蹟被選為台灣郵票的發行。

鄭浚豪說，「台灣教堂郵票（108年版）」郵票面值為8元及12元各2枚；「「輕描淡寫馬偕巡禮客製化郵票」則有馬偕故事10張圖畫。

臨時郵局發售首日戳套票封（內含2019年台灣教堂郵票4張一套，並加蓋首日封紀念戳）、護票卡（內含2019年台灣教堂郵票4張一套）、活頁集郵卡（內含2019年臺灣教堂郵票4張一套）、馬偕巡禮客製化郵票（內含馬偕故事10張圖畫），購買全套組（即3、4、5、6、7），將贈送精美小禮1份。

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