雲林海洋音樂祭 三條崙海水浴場揪你來

2019-08-15 16:15

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣首屆「海洋音樂祭」將於8月17日、18日在四湖鄉三條崙海水浴場舉行，副縣長謝淑亞今天邀請全國民眾來雲林，享受沙灘、音樂、美食，看見最精彩的雲林海洋觀光之美。

縣府今天召開「2019雲林海洋音樂祭」記者會，謝淑亞、文化處長陳璧君、四湖鄉長蘇國瓏出席邀約大家來雲林，現場並安排伊林名模走秀及雲林旅遊大使林采融熱舞。

謝淑亞表示，縣府、四湖鄉公所、雲嘉南國家風景區管理處近來積極推動三條崙海水浴場活化，這次整合沿海區域性的農漁牧，舉辦「雲林海洋音樂祭」，讓人享受雲林恬靜的樂活漁村氣息。

蘇國瓏說，三條崙海水浴場曾是雲嘉唯一海水浴場，是四、五、六年級生兒時親海的記憶，公所全力推動活化，歡迎大家參加海洋音樂祭，找回最美記憶。

陳璧君表示，雲林海洋音樂祭邀請流行音樂歌手孫盛希、「音樂型男」J.Sheon、知名DJ、生存空間樂團及在地街頭藝人演出，並有名模王麗雅光合瑜珈、模特兒時尚泳裝秀、陽光ZUMBA、比基尼沙灘排球、淨灘活動、美食市集等。

文化處也串聯海線地區規劃「濱海小旅行」，濱海漁家樂一日遊、濱海金海派一日遊及濱海騰雲二日遊等，帶民眾走訪雲林生態，看見雲林海域的美及體驗雲林風采。

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