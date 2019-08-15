斗六市今晨累積雨量逾90毫米 市區多處道路積水

2019-08-15 08:35

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣今天清晨大雨滂沱，斗六市時雨量達到93毫米，保長路、明德北路、大學路、雲林路等多處道路出現積水，雲林縣消防局提醒上課、上班民眾注意安全。

雲林縣山區自今天清晨開始下起大雨，斗六市與斗南鎮累積雨量至上午7點半已達到93、96毫米，雨勢仍然很大，多處地點因雨水來不及宣洩積水，保長路、明德北路部分路段一度積水到了腳踝，正逢上課上班時間，用路人務必小心。

雲林縣政府水利處提醒民眾，根據氣象局預報上午有較強對流雲系將移入西部，請民眾留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法