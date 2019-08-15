08/15 各報重點新聞一覽

2019-08-15 07:03

自由時報

明年基本工資調漲 月薪23800 時薪158

勞動部昨召開基本工資審議委員會，決議基本工資連續第四年調升，月薪將由現行二萬三千一百元調高到二萬三千八百元（調幅三．○三％）、時薪從一五○元調為一五八元（調幅五．三三％），審議結果將由勞動部報給行政院核定，預計明年元旦起實施。勞動部預估，受惠勞工有二三一萬餘人，勞工、資方及政府的勞健保等負擔分別增加八．九九億元、一五二億元及八．九六億元。

詳見明年基本工資調漲 月薪23800 時薪158 。

新北今年首例 中和爆發本土登革熱

本土登革熱疫情向北發展！繼日前桃園市出現今年首例本土登革熱後，衛福部疾管署昨公布新北市今年首例本土登革熱，患者為中和區秀景里四十歲男性、是一名冷氣裝修人員，其同事也有疑似症狀，檢驗結果最快今日出爐。

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市長任內沒打過一場？議員轉貼韓打麻將照片

高雄市長韓國瑜在臉書聲稱，「市長任內沒打過一場麻將」，民進黨高市議員林智鴻昨揭穿韓說謊！林以一張民眾提供、爆料韓國瑜今年農曆年期間在峇里島的「麻將照」狠打臉。

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聯合報

基本工資時薪多8元、月薪加700 多買兩顆茶葉蛋

勞動部昨天召開基本工資審議委員會，決議從明年元旦起，基本工資月薪調漲七百元，從二萬三一○○元調升至二萬三八○○元，調幅約百分之三點○三；時薪則漲八元，從一五○元調升至一五八元，調幅約百分之五點三三。全案須經行政院核定。

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只與香港一橋之隔 中共軍車集結深圳灣

香港反送中示威者連續兩天癱瘓機場後，緊張情勢陡然升高，北京官方除以「近乎恐怖主義行徑」形容示威者行動，並透露中共軍車在鄰近香港的深圳灣集結。美國總統川普十三日推文指出，美方情報顯示，北京當局正往香港邊境部署軍隊，各界應冷靜、注意安全。

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中國時報

基本工資月薪加700元 打工時薪多8元 明年元旦實施 231萬人加薪

基本工資審議委員會昨天召開，歷經6小時討論，決議基本工資月薪從23100元調升為23800元、調幅3.03%，時薪基本工資由150元調高為158元、調幅5.33%，預計明（109）年1月1日施行，231萬勞工受益。

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兩人4日密會 氣氛不如預期 誰會想要當副的！郭王搶當老大

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平合作現雛形，三方幕僚會談最快今天舉行，但據透露，郭、王已於4日密會，氣氛未如外界想像順利，兩人對「誰正誰副」互不相讓，都想搶正，關鍵問題喬不攏，合作增添變數。

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