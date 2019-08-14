鷄籠中元祭放水燈 水燈漂越遠 該姓氏運勢越好

2019-08-14 23:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承165年的鷄籠中元祭，今天晚上11點在八斗子望海巷海濱進行鷄籠中元祭重頭戲「放水燈」；在道長誦經聲中，由輪值主普的許姓宗親會水燈首領軍，各姓氏的「水燈首」依序一個個推入海中，在眾人的「進喔」！「發喔」！聲中，一盞盞燃燒的水燈首在海面上漂浮，緩緩往外海移動，為水上孤魂引領照路，邀請「好兄弟」於農曆7月15日中元節到陸地共享普度。

在民間習俗，「放水燈」等於是對水上的「好兄弟」發出邀請函，鷄籠中元祭的各姓氏水燈首一個個被抬到海邊，由救難人員緩緩推向海上後引火點燃，隨著潮水漂流出去，各姓氏宗親會在岸邊大喊「進喔！」「發喔」！「旺喔」！漂得越遠、燒得越旺，代表該姓氏家族的運勢更好更旺。

基隆市議員張顥瀚說，他所屬的張廖簡宗親會都會派自家人推水燈首到海上，去年他和張淵翔下海推水燈首，兩人都如願選上市議員；而且神奇的是去年市議員參選人中，共有7位張姓候選人參選，就有6位張姓候選人當選議員，他相信這是老大公保佑。

有不少攝影愛好者卡位要拍下精彩畫面，更有許多民眾不畏大浪在岸邊觀看。

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