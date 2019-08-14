森永牛奶糖風波烏龍一場 食藥署：已證實有加奶

2019-08-14 23:03

〔中央社〕食藥署稽查中元節食品發現森永牛奶糖未驗出牛奶成分，引發軒然大波。食藥署晚間受訪時表示，經北市衛生局調查，證實森永牛奶糖中確實有添加奶類成分，已將稽查結果改為合格。

衛生福利部食品藥物管理署今年6月間啟動108年「中元節食品稽查專案」，近期陸續公布檢驗結果，發現森永製（艸果）公司生產的「森永牛奶糖」與「森永黑糖黑芝麻牛奶糖」在動物性成分檢驗的定性師篩選及牛成分卻是陰性。

食藥署北區管理科長王慈穗稍早受訪時表示，由於奶類中的蛋白質成分在多層次加工過程中，去氧核糖核酸（DNA）序列可能被破壞，因此這次檢驗結果雖為陰性，只能說「疑似」不含牛奶成分，已要求台北市衛生局到森永公司的工廠進行調查。

消息一出引發軒然大波，台灣森永公司也澄清，這次食藥署檢測主要是針對牛的去氧核醣核酸（DNA），但檢測不出DNA有很多可能原因，例如牛奶糖高溫製程中可能破壞DNA、或者檢測方式剛好跟這產品不適配，強調也還在找原因，但已提出證明證實有添加乳製品原料。

王慈穗晚間接受中央社記者訪問時表示，北市衛生局今天接獲消息後已立即到森永公司進行了解，證實無論在配方表或是投料記錄上均有奶類成分，因此晚間7時30分已將稽查結果改為合格。（編輯：謝雅竹）1080814

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