帶孩童目睹墾丁海漂垃圾衝擊 這個暑假營隊很不一樣

2019-08-14 23:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近年海漂問題因許多團體淨灘凸顯，彩色盤教育基金會這幾天舉辦「山海呼悍」營，帶孩子們目睹海漂垃圾衝擊與實際淨灘，了解海漂垃圾的來源與種類，以及對生態環境的破壞，讓孩子們深受震撼，甚至主動承諾將避免製造垃圾，以及在生活中塑膠減量。

「我們家鄉海邊怎麼會這樣！」許多孩子在營隊活動中，不敢相信印象中潔淨的海岸線角落，竟有如此大量的海漂垃圾，許多更是平常生活上常能見到的物品。

彩色盤教育基金會董事長花基益表示，今年營隊主題跟海連結，其中更著重對海漂垃圾問題的關注，淨灘後特別透過分類討論，找出生活中能夠減塑的方式及作法，不少孩子都希望回家能帶動家長親友一起做。

基金會秘書陳泰州也提到，台灣孩子大多看海感到感動，但不知道如何敬海與海洋互動，這次除了介紹社區居民透過生態旅遊對海洋及故鄉的守護，還有進行水域安全宣導與水上自救訓練。

在恆春半島連辦四年的營隊，大多與海洋有連結，基金會今年除邀請四所在地國小學童外，更安排屏北學童參加，並帶著孩子以「故鄉」為主題學習拍攝，希望讓孩子們詮釋故鄉，進而讓故鄉土壤肥沃而能茁壯，不用北漂或在異鄉流浪。

特別到場參與的屏縣府教育處長江國樑認為，透過四天三夜用腳學地理深入恆春半島，未來會成為守護故鄉的力量，孩子們只要能夠有「你以為我在遊戲，其實我在學習；你以為我在學習，其實我在享樂趣；你以為我在享樂趣，其實我在累積能力」這樣精神，更能在課堂之外迅速累積能量。

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