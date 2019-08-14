整復推拿屬醫療行為 消基會籲更名「民俗調理技術士」

2019-08-14 21:56

〔記者羅綺／台北報導〕許多民眾為舒緩筋骨痠痛、肌肉緊繃等身體不適時，會選擇到按摩中心、養生館、國術館接受推拿、按摩，但卻不時發生受傷的意外事件，「骨質酥鬆的人按到骨折」也所在多有。

勞動部今年2月配合衛福部管理需求，辦理「傳統整復推拿技術士」證照，一般民眾受18小時的課程後即可應考，但執業內容不能做骨折整復、脫臼整復、中醫推拿等醫療行為，只能以紓解、消除疲勞為目的。

消基會董事胡峰賓指出，按摩的定義是紓解筋骨、消除疲勞，不是醫療行為，但推拿是校正治療人體疾病，屬於醫療行為；衛福部不能加上「傳統」2字後就變成非醫療行為，這樣好比「白馬非馬」，有誤導民眾之虞，且已逾越醫療行為的紅線。

慈濟大學學士後中醫系教授黃蕙棻指出，民俗人員不具醫療專業，但是刊登誇大不實的醫療廣告，甚至擅自執行醫療業務者甚多，因而造成重大傷害或消費糾紛也所在多有，自97年至107年經法院判決確定共有102件。黃蕙棻認為，若稱「整復推拿技術士」恐誤導民眾以為他們是醫療人員，應更名為「民俗調理技術士」。

中華民國中醫傷科醫學會理事長廖慶龍表示，勞動部推傳統整復推拿考試並發證照，但原有的法規不夠完備，所以衛福部草擬「民俗調理管理條例」，但條例仍在審查，尚未送至立法院，證照卻將於11月進行考試。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事詹益能認為，地方診所要開業一定要經過地方衛生局得審核，但在民俗調理主管機關是衛福部還是勞動部？如果發生醫療問題又要找誰負責？

消基會吳榮達秘書長呼籲，衛福部須清楚將醫療行為與非醫療行為分界，以免民眾混淆；而還在立法院的民俗調理管理法也應儘速通過，以釐清各項責任與歸屬。

衛福部中醫藥司回應，為避免技術士發證後，民眾誤認為醫事人員，衛福部將要求從業人員應於執業場所明顯處懸掛「民俗調理業管理規範」及「民俗調理人員工作倫理守則」，並將責成各地方衛生局加強稽查。

衛福部也表示，將函請勞動部參處，未來制定民俗調理管理專法時，於技術士證章節加註「民俗調理」字樣，以供民眾辨識。

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