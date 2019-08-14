全台獨嘉神鬼傳奇！民雄大士爺祭21日登場 8/18踩街同樂

2019-08-14 16:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣傳統民俗民雄大士爺祭即將展開，嘉義縣政府今天舉辦宣傳活動，特別製作1.5米高大型大士爺充氣氣球，Q版大士爺將陪伴民眾一同迎大士踩街熱鬧遶境，廟前廣場還展示環保杯、毛巾、手提袋等多樣文創商品，邀請民眾走一趟全台獨嘉的神鬼傳奇秀。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、大士爺廟董事長蔡炳坤、民雄鄉長何嘉恒、縣議員陳文忠、林淑完、林秀琴、林于玲及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人在大士爺廟前廣場舉辦大士爺文化祭啟動記者會；阮劇團以民雄三寶─大士爺、民雄鬼屋、柳相士創作、演出大士爺民俗傳說，並以歌曲搭配舞蹈，讓民眾了解民雄三寶特有文化。

今年活動有8月18日「神氣活現迎大士」創意踩街以及8月21到23日的大士爺祭，今年迎大士創意踩街邀請民眾打扮東西方各式神明一同熱鬧遊行，為期3天的大士爺祭活動有「神鬼演藝」、「神鬼手作─福氣串串平安符DIY」、「神鬼逗趣─擲筊轉扭蛋」及「神鬼特展─浮空投影」等，廟宇文化結合科技，讓農曆七月更添樂趣。

翁章梁說，大士爺祭每年湧進2、30萬人潮，是農曆7月重要的普度活動跟祭典儀式，今年不僅推出文創產品，更有農特產品展售，歡迎全國鄉親一起來祈求平安。

蔡炳坤說明，過去普度較傳統，對於農曆七月較為禁忌，現在以文化特色及結合科技，越來越多年輕人願意參與祭典活動，湧入民雄鄉參與大士爺祭的鄉親也逐年增加；今年大士爺祭文創品時尚潮T、魔術方塊、毛巾、抱枕、鍋墊、杯墊、滑鼠墊、馬克杯、開瓶器、水壺﹑眼罩等。

嘉義縣農會結合神鬼意象推出創新品牌「魔豆嘉滿」，客製化的套裝普度品從月初至今業績已破10萬元，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，今年推廣國產雜糧，由可愛俏皮有活力的小妖怪、小精靈「歡樂黑皮妖（新港黑豆）」、「黃精旺魎（義竹硬質玉米）」及「紅薏小女孩（朴子紅薏仁）」，帶領人們認識嘉義縣優質雜糧。

活動期間到8月23日，在嘉義縣「神鬼禮好」合作店家消費滿200元即可獲得摸彩券抽好禮，獎品包含Apple AirPods、小米手環、行動電源、嘉義縣特產等，8月26日將在文觀局一樓抽獎，更多活動訊息可到「全台獨嘉．神鬼傳奇『神氣活現』」Facebook粉絲專頁 查詢。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法