右轉車常與直行機車爭道 高市取消分隔實線改善

2019-08-14 15:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕有鑑於右轉的汽機車，常迫使機車道直行機車無處閃讓，高市交通局決定在中正一至三路、五福三路及澄清路等主要幹道共37處路口，取消快慢車道分隔「實」線，改為可變換超越的虛線，屆時汽、機車混道情形將增加，但可避免直行的機車為閃避右轉車，違規、冒險跨越實線，或夾在左入的公車和右轉汽車間所受的威脅。

交通局表示，經大數據檢討統計交通事故型態，近年市區最常見的肇事場景，就是路口直行車與右轉車的交叉側撞，又首當衝擊受傷的又以機車騎士最多，研究其發生原因，除未注意車前狀況，或未依標誌指示行駛外，交通工程的規劃有改善空間。

因此，在交通工程上，特別規劃因應不同路型所設計的分流指示標線，讓直行機慢車與右轉汽車在通過路口時更加安全，陸續在中正一、二、三路（輔仁路至中山路段）、五福三路（中山路至河東路段）及澄清路（光復路至自由路段）等主要幹道雙向共37處，在臨近路口實施取消快慢車道分隔線。

交通局將臨近路口30公尺處白的實線，改為可超越的白虛線，在明顯處增設指向標線等措施，藉以導引汽車駕駛人提前進入慢車道再行右轉，有效避免直行機慢車與右轉汽車發生碰撞事故，另曾因下雨天機車騎士騎在標線上打滑倒地，市府要求改用高抗滑係數標線（65BPN），希望減少打滑意外。

交通局提醒用路人在接近路口前，右轉車提早靠右，直行的機慢車除了慢車道外，也可多加利用開放行駛的最外側快車道，避免一直往右靠，因無閃避而生意外，右轉汽車也應注意右後側是否仍有其他車輛或行人，並提前靠右，以減少因視覺死角而衍生的交通事故。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法