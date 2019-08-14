打造有溫度的「紙相機」基隆二信學生摘德國紅點設計獎

2019-08-14 13:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市二信高中廣設科8名學生，費時半年發想、創作可插記憶卡拍攝照片的「紙相機」，為了讓成品達到業界標準，學生們無償到業界公司實習一個月，每天通勤時間長達三、四小時，她們的努力也獲得回報，「紙相機」從8697件作品中脫穎而出，在素有設計界「奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計大獎，贏得品牌與傳達設計類「紅點嬴家獎」。

紅點設計大獎是德國設計協會於1955年創立，是透過產品設計，傳達設計以及設計概念的競賽，與德國IF產品設計獎、美國IDEA獎並稱為世界3大設計獎，每年吸引超過60個國家、上萬件作品參賽，得獎的作品可以在德國Essen的紅點博物館展出，學生們預計11月飛到德國柏林接受頒獎。

二信高中校長林立表示，廣設科三年前開始規劃每年推派二組學生去挑戰德國紅點設計獎，去年先由廣設科老師陳良蕙、李俊龍以「多喝水」作品，獲得「傳達設計獎」的視覺傳達組獎項，今年由陳良蕙指導的8名學生再度獲獎，是全國第一次有高中生在紅點青年組品牌傳達設計類中，打敗世界各地大學及研究所設計專業學生得獎。

這次獲獎的「紙相機」作品，參與設計的學生團隊包括賴弈璇、郭宇珮、江韋葦、許育瑄、楊子昕、王將瑄、李昱瑩、吳孟馨8人，賴弈璇說，這是她們的畢業專題製作，大家想要創作可以讓人動手做的作品，於是想到用廢紙漿創作手抄紙，還可以加入和平島的細沙、外木山的海鹽等在地元素，做出專屬旅行回憶的紙相機外殼。

為了讓成品更精緻、實用，學生們還無償到業界公司實習一個月，每天從基隆通勤到三峽，火車轉公車單程要二小時，她們不以為苦，秉持「希望照相能回歸最真實，找回最初純粹的設計理念。」賴弈璇說，現在的網美多注重自己本身，希望透過「紙相機」大家可以更了解當地的文化與美景，而不是只注重自己手機裡的修圖，拍出更純粹的景色。

林立表示，學生們雖然今年暑假進入大學，但她們都願意將這件作品持續改良，並配合廣設科的師生爭取經費，希望能結合基隆市文化特色及觀光產業，與市府、港務公司談談看如何合作將「紙相機」產創推廣，透過這件感動人心、兼具溫度與情感的紙相機，傳達基隆雨都的在地風情及感動人心的美景。

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