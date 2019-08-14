俄武器試爆輻射超標恐飄台？原能會：不受影響

2019-08-14 13:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕俄國國家氣象監測機構昨日證實，靠近北部飛彈試驗場發生爆炸，俄核子單位也承認這是武器測試，且造成傷亡，爆炸後經監測，附近城市輻射量一度比正常數值高出16倍，相關輻射問題是否影響台灣，原能會稍早表示，全國53處監測站數值均正常，對國內不會有影響。

原能會指出，事件發生後，所屬核安監管中心及輻射偵測中心，立即加強監控全國53處環境輻射監測站數據變化，從事件發生以來，國內環境輻射監測值均為正常。

此外，原能會也即時掌握國際輻射監測資訊，俄國鄰近國家包括芬蘭輻射及核能安全管制機構（STUK）、歐盟輻射資訊交換平台（EURDEP） 39個國家環境輻射監測網、中國生態環境部、日本原子力規制委員會（NRA）及南韓核能安全與保安委員會（NSSC），而其環境輻射監測數據顯示，都在正常背景值範圍內。

原能會研判，綜合了國內外輻射監測數據與所蒐集資訊進行初步判定，俄國輻射外洩情事，係為短時間小區域輻射異常事件，對國內環境輻射沒有影響，民眾可以放心。

根據原能會監測標準，當環境輻射值在每小時0.2微西弗以下時，屬於一般背景輻射範圍，當數值達到每小時0.2 至 20微西弗時，就必須加強偵測調查，若數值達到每小時20微西弗以上，就得執行輻射緊急偵測。而目前全台53測站中，大部分測站數值都在每小時0.05微西弗以下，其餘少部分在每小時0.1微西弗以下。

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