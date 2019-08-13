總統府頒發褒揚令 表彰黃羣英推動書法文化貢獻

2019-08-13 17:25

［記者謝武雄／桃園報導］桃園在地國寶級書法大師黃羣英於7月14日辭世，有鑑於黃羣英對書法文化推動貢獻，總統府今天頒發褒揚令，由文化局長莊秀美、市立美術館館長劉俊蘭代為送達，由於黃羣英是因為配合市府紀念展，工作之餘不慎跌倒才一病不起，為紀念黃羣英，未來，橫山書法美術館落成後，第一場個展將展示黃羣英作品。

莊秀美也提到，黃羣英及旗下子弟兵經常於文化局舉辦書法展，例如，2007年米叟黃羣英書藝展、2014年馬祖新村書藝展等，都是相當盛大、極具代表性的作品展出。

劉俊蘭說，市立美術館所屬的橫山書法美術館將於明年完成，規劃進行黃羣英書藝紀念展，未來，橫山書法美術館落成後，除開幕展採取國際聯展外，首場個展將推出黃羣英書藝紀念展，黃羣英在趕畫過程中不慎跌倒，希望藉此表達對這位百歲耆老、兩岸國寶書法大師的尊重。

褒揚儀式是在黃羣英位於桃園區虎頭山故居泮山書屋舉行，由黃羣英遺孀蔡春燕代表接受，黃羣英5個女兒，以及泮山書會的學生們都到場，想到老伴已經不在人世，蔡春燕眼眶泛紅，不時以手帕拭淚，令人動容。

黃羣英生於1920年，幼年時期得家族長輩啟蒙調教，啟發了學書的興趣，遍習碑帖，精研各體書法，兼及書史書理，創作不輟，來台後將重心放在書法教學與傳承上，在桃園各機關學校、民間，開創20多所書法社團，並先後於台大、師大、清大、交大等大學教授書法50餘年；黃羣英本著對書法熱情，不計名利，建構了現今桃園書法藝術榮景，被譽為「桃園書藝推手」。

褒揚令除褒揚黃羣英對書法奉獻外，也提到黃羣英平日以「讀書修德，寫字養生」為座右銘，曾獲教育部全國大專書法指導績優獎、第8屆全球中華文化藝術薪傳獎等殊榮，功緒胸臆，梓里蜚聲。

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