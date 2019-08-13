環境清潔賽10連霸 池上鄉明年打算讓賢

2019-08-13 17:19

［記者王秀亭／台東報導］台東縣年度環境清潔競賽成績今天揭曉，常勝軍池上鄉在鄉鎮市第一組10連霸，成功鎮則是首度擠進第三名，池上鄉長張堯城說，連拿10次冠軍，明年打算讓賢，可能不再參加鄉鎮市組，仍會帶著村里長拚村里組優勝。

台東縣環保局為鼓勵各鄉鎮市及社區注重環境清潔，從2012年起推出環境清潔競賽，依人口數將16鄉鎮市分為兩組，透過承辦人員及考核委員騎著自行車深入村里角落考核環境整潔狀況，原本每半年考核1次，從2015年起改為年度考核。

今年鄉鎮市第一組前兩名依舊由池上鄉、關山鎮奪得，第三名是首度上榜的成功鎮，第二組前三名同樣是榜上常見的鄉鎮，分別為金峰鄉、達仁鄉及海端鄉，有趣的是第一組獲獎的鄉鎮首長皆為連任，第二組前三名鄉鎮都是新任鄉長。

村里組部分，第一組前四名都被關山鎮村里拿下，分別為關山鎮月眉里、里壠里、電光及德高里，第二組前四名為金峰鄉正興村、達仁鄉台坂村、金峰鄉歷坵村、達仁鄉森永村。第一名村里可獲10萬元獎勵金，其後依序為8、7、5萬元。

只拿過進步獎的成功鎮，今年贏得第三名，鎮長黃博昌表示，過去一年鎮公所與社區、部落、農漁會及地方社團結合，在公共場域分工合作，志工們也一起協助清除周遭環境水溝、雜草，成功鎮會為推動觀光繼續努力付出。

10連霸的張堯城則是將功勞歸於各村居民每月自發性大掃除，張堯城認為已經十連霸，加上今年5月又獲環保署「107年度地方政府環境清潔維護考核」，鄉鎮組特優殊榮，「已在大聯盟拿冠軍，何必再拿小聯盟冠軍」，池上鄉應該讓賢，明年可能不再比鄉鎮組。

縣環保局綜合計畫科長林士銘說，該計畫評分有一定標準，在公平競爭機制下，仍需要鄉鎮市公所帶領村里一起參與環境清潔工作，才能達到最佳效果，鄉鎮公所不宜退出競賽。

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